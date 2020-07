Policie propustila řidičku, která usmrtila policistu

„Dotyčná byla propuštěna na svobodu. Nebyla dosud obviněna, a tudíž ani pro ni nebyla navržena vazba, protože má trvalý pobyt v ČR a zde i osobní vazby. Je to žena s českým občanstvím, tedy nikoli cizinka,“ řekla ve čtvrtek Právu mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová.

Podle deníku Blesk jde o Jitku R. (39), matku dvou dětí, která prý žije v okolí Průhonic, a její nehodě prý předcházela hádka, a dokonce údajně automobilová honička s manželem. Žena navíc ještě před nedělní večerní tragédií nabourala lehce do jiných aut už o pár minut dříve v Nuslích, kde se naštěstí nikomu nic nestalo.

Policejní mluvčí doplnila, že kriminalisté nyní čekají na znalecké posudky a teprve na jejich základě rozhodnou o případném obvinění podezřelé ženy. Expertizy by se podle informací Práva měly týkat samotné nehody a jejích příčin a také alkoholu a drog, které měla žena v sobě, a tudíž i jejího stavu příčetnosti v době nehody.

Kdy je policie obdrží a kdy tedy dojde k možnému obvinění řidičky, to je zatím nejasné. Na dotaz Práva, zda to může trvat i několik týdnů, Siřišťová odpověděla, že „i měsíců“. Do té doby obvinění nepadne.