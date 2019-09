Policie odložila vyšetřování odstraněného graffiti z Karlova mostu

Sundat graffiti z Karlova mostu trvalo dvě hodiny, řekl muž, který se k činu přihlásil

Domácí

Asi dvě hodiny trvalo odstranění graffiti z pilíře Karlova mostu. Řekl to muž, který se přihlásil serveru Seznam Zprávy, a uvedl, že to byl on, kdo nápis...