Policie odložila případ faráře z Plzeňska, sexuální zneužívání se neprokázalo

„Neprokázalo se, že by se stal trestný čin,“ potvrdil Právu Dušan Nový z Okresního státního zastupitelství Plzeň-sever.

Plzeňský biskup Tomáš Holub zatím nechtěl závěry policie blíže komentovat. „V tuto chvíli nic oficiálního v ruce nemám,“ reagoval na dotaz Práva. Zda se I. F. vrátí do úřadu, tak zatím není jasné.

Holub uvedl, že nezávisle na policii běží církevní vyšetřování. „Tam jsou trochu jiná pravidla, řekl bych přísnější co do posuzování takového jednání a vyvození důsledků,“ dodal Holub. Podle něj se vnitrocírkevní vyšetřování zřejmě přesune do Polska, odkud dotyčný farář pochází.