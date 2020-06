Policie odložila oznámení na miliardáře Vítka

Advokátce vadí průtahy při řešení trestního oznámení, kterým se policisté začali zabývat až půl roku poté, co bylo podáno. Takovou dobu se totiž řešilo, než se rozhodlo, jaké složky policie a státního zastupitelství budou případ řešit. Podle Oboňové to mělo negativní vliv na řádné vyšetření.

Trestní oznámení na Vítka popisovalo příběh z let 2008 až 2016. Jde v něm o to, že firmy spojené s Divišem a Čmejlou investovaly do CPI, za což měli získat poloviční podíl ve firmě. To se ale nikdy nestalo.