Policie neobjasnila ani druhý hackerský útok na léčebnu v Horažďovicích

„Po oznámení útoku z virtuálního prostředí do počítačové infrastruktury zdravotnického zařízení v polovině ledna zahájili kriminalisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Protože se jim nepodařilo zjistit skutečnosti, které by je opravňovaly zahájit trestní stíhání konkrétní osoby nebo subjektu, případ odložili,“ řekla Právu klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Po prvním ataku na léčebnu hackeři získali přístup do počítačové sítě rentgenového oddělení. Změnili uložená data, a učinili je tím nepotřebnými. Ředitel léčebny Martin Grolmus tehdy uvedl, že zřejmě nešlo o cílený útok. „Jsme co do velikosti celkem bezvýznamné zdravotnické zařízení. Spíš se přikláním k tomu, že to byla náhoda,“ reagoval Grolmus.