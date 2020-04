Policie hledá svědky nehody ve Valašském Meziříčí

„Střet si vyžádal letecký převoz vážně zraněného cyklisty do Fakultní nemocnice v Ostravě. Nehoda se stala 15. dubna krátce před 16. hodinou na cyklostezce Bečva v katastru Valašského Meziříčí, mezi ulicí Hranická a loděnicí. Šestapadesátiletý cyklista se tam střetl s chodkyní, ta vyvázla s lehkým zraněním,“ uvedla mluvčí.

„Žádáme všechny svědky, kteří by nám mohli k okolnostem této kolize sdělit jakékoli informace, ať zavolají na linku 158 nebo se ozvou přímo vsetínským dopravním policistům na telefon 974 680 250 nebo 251. Podle dopravních policistů mohli i na blízkém odpočivadle sedět lidé, kteří by nám mohli s objasněním nehody pomoci. Budeme rádi i za informace, které by nám mohli pomoci zmapovat pohyb cyklisty před kolizí,“ uvedla Javorková.