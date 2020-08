Policie hledá nebezpečného muže, který nenastoupil trest za pokus o vraždu

Kriminalisté pátrají po 67letém Janu Šimákovi, kterého Vrchní soud v Praze poslal loni v červenci pravomocně na osm let do vězení za pokus o vraždu, nedovolené ozbrojování a porušování domovní svobody. Šimák střílel na svého souseda a napadl ho kladivem, důvodem sporu měla být prošlápnutá karoserie u auta. Do vězení dosud nenastoupil.