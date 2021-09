Policisté se ve velké rychlosti srazili s osobním autem, pět lidí je zraněno

Podle prvních informací se zranilo pět lidí, žena je zraněna vážně. „Dva příslušníci PČR byli transportováni s lehčími zraněními do nemocnice v Motole. Žena z osobního auta v kritickém stavu do ÚVN Střešovice. Dítě s lehkým zraněním do FN Motol. Muž se středně těžkým zraněním letecky do FN Plzeň,” uvedla mluvčí záchranářů Petra Homolová.