Polák se řítil s kamionem po dálnici D5 v protisměru, před policisty se pozvracel

"Nejprve nám tady projel okolo myčky takovou zadní cestičkou. To už jsme zpozorněly. Potom najel protisměrem na sjezd z dálnice, kde ale zastavil. Říkaly jsme si, že mu to asi došlo. On se ale po chvíli zase rozjel, to už jsem volala na policii," popsala počátek celé události obsluha čerpací stanice v Berouně.