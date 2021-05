Pokud Babiš neodstoupí, zabiju ho, vyhrožoval muž. Dohodl se na podmínce

Bracháček poslal na začátku ledna e-mail poslanci ANO Janu Richterovi ve znění: „Pokud Babiš neodstoupí, zabiju ho, jeho manželku, děti, ať je konec jednoho zm*da, máte na to pět dní.“ Šlo o reakci na vládní restriktivní opatření zavedená kvůli koronaviru.

„Je mi to líto, co jsem provedl. Pobyt ve vazbě mě ponaučil dostatečně, abych se sebou začal něco dělat,“ prohlásil na závěr čtvrtečního jednání Bracháček.

Státní zástupce Jan Lelek při jednání uvedl, že původně chtěl navrhnout nejnižší nepodmíněný trest, ale vzhledem k okolnostem a návrhu na uzavření dohody o vině a trestu nakonec pro Bracháčka navrhl dvouletou podmínku. Bracháčkovi hrozilo až osm let vězení.

Babiš o výhrůžce informoval na konci února v televizním diskusním pořadu, kdy řekl, že policie ho informovala o tom, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Babišova manželka s dcerou odcestovala zkraje ledna do Dubaje, protože se podle premiéra bála.

„A prosím vás, když tedy mluvíte o mojí rodině. Osmého ledna mi řekla policie, že je člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě. A jsme měli hlídaný barák, několik, doteď vlastně. Ten člověk byl zatčen ve Španělsku a moje žena šla do Dubaje, ano, protože se bála. A to je celý příběh,“ prohlásil tehdy premiér.

Babiš ovšem také uvedl, že manželku do Dubaje „vyhnal“ a o výhrůžkách jí nic neřekl. Výlet Babišovy rodiny kritizovala část veřejnosti, zejména proto, že premiér v té době apeloval na lidi, aby kvůli pandemii způsobené covidem zůstávali doma a vyjížděli jen v nejnutnějších případech.

„Pokud by prošla EET, my přitvrdíme – a to hodně brutálně. StBáku, poslední varování,“ napsal v jedné z výhrůžek hacker, který se hlásil ke skupině Anonymous. I ten nakonec dostal podmínku.