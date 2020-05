Podnikatelé z brněnské korupční kauzy měli stát obrat o půl miliardy

Podle státního zástupce Radka Mezlíka, který případ zažaloval u brněnského Krajského soudu, skupina mužů v čele s El-Talabanim a Husseinem Rekhemem vytvořila v Brně v letech 2008 až 2010 dva řetězce navázaných firem, které mezi sebou obchodovaly s textilem, přičemž koncová firma vyvezla zboží do zahraničí. Do obchodů byli podle obžaloby zapojeni ještě Adam Rujbr, Basman Jaza, Michal Lomjanský, Radek Novák, Ondřej Koubek, Salem Ahmad a již zmíněný Ovčarčin.

„V obžalobě je v podstatě všechno pravda až na malé nuance. Někdy v roce 2007 mě oslovil známý Hussein s tím, jestli bych mohl vytvořit dva nezávislé řetězce firem určených pro krácení daní. Já jsem pak oslovil mého kamaráda Ovčarčina a Rujbra, jestli by do toho šli se mnou. Staral jsem pak o to, aby řetězce firem fungovaly,“ přiznával El-Talabani vypovídající prostřednictvím telekonference z Bratislavy, neboť dlouhodobě žije na Slovensku.

Jeden z majitelů firem v řetězci byl tehdejší studen Lomjanský. „Přišel jsem do Brna studovat vysokou školu, našel jsem si při tom brigádu jako barman na Brněnské přehradě. Tam jsem se seznámil s El-Talabanim, který mě nabídl dobře placenou práci. Měl jsem založit společnost, která by se věnovala prodeji a dostával bych provize. Kývl jsem na to, podle přesných instrukcí jsem společnost založil. Tak to šlo asi dva roky, pak začaly problémy a přišel pokyn. abychom to pozastavili,“ popsal Lomjanský.