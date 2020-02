Podmíněný trest pro mladíka, který chtěl krýt vraha dívky, je definitivní

Rozhodnutí plzeňského okresního soudu, který minulý týden bez veřejného projednání obžaloby vydal v případu Daniela Š. trestní příkaz, nabylo nyní právní moci. Státní zástupce ani odsouzený mladík se proti rozsudku neodvolali. Za přečin neoznámení trestného činu může soud uložit až tříleté vězení.

Za vraždu Terezy poslal minulý měsíc Krajský soud v Plzni Miarka do vězení na 18 let. Motivem jeho činu byla neopětovaná láska.

V den, kdy soud vynesl nad Miarkem rozsudek, napsal Daniel Š. na svůj facebookový profil: No Shame (Nestydím se). Oba mladíky totiž pojí velké přátelství. S hrůzným plánem se Miarko svěřil Danielu Š. už tři dny před vraždou.

„Dan mi řekl, že zavraždí Terezu. Jak to chce provést, mi neřekl. Já na to reagoval, že je to kravina, že tím ublíží sobě a lidem okolo. Řekl jsem mu, aby to nechal být,“ vypověděl Daniel Š.

Psali si

Tři dny po rozhovoru mu přišla od Miarka zpráva na mobil: „Hotovo, Dane. Je mrtvá.“ Sám mladík přiznal, že věděl hned, o koho se jedná. Místo telefonátu na tísňovou linku nebo policii odepsal: „Chceš alibi?“ Později to policistům vysvětlil, že nechtěl Miarka udat, protože je jeho kamarád. „Nechtěl jsem, aby ho dostali. Chtěl jsem mu pomoct,“ uvedl Daniel Š. do policejního protokolu.

Komunikace obou mladíků bezprostředně po činu je děsivá. „Je ti jasný, že tohle někdo může číst. Musíme udělat nějaký kód. Vole, tohle není prdel. Měli bychom ty zprávy smazat, ať je nenajdou,“ psal Daniel Š. vrahovi.

Tereza milovala zvířata… Foto: Simona Nálepková - Simona Photo Praha

Od něj se dozvěděl, že je schovaný, ale má v úmyslu se nechat chytit policií. „Nechal jsem tam důkazy. Stejně stihla napsat, že jsem u ní,“ odpověděl Miarko.

„Nechají tě shnít v base. Můžeš to popřít, no tak, Dane. Copak chceš celý zbytek života žít v base? Můžeš utéct do zahraničí, seš dospělej. Můžeš to zahrát na duševní poruchu,“ reagoval Daniel Š.

Lhostejnost k životu

V reakci na odsouzení Daniela Š. hledal otec zavražděné dívky jen těžko slova. „Měl několik dní na to, aby zvážil, jak s informací o chystané vraždě mé dcery naloží. Stačilo, aby kontaktoval někoho z členů rodiny vraha, se kterými byl v blízkém kontaktu. Věděl, jak špatně nese Miarko odmítnutí Terezy a že kvůli tomu snědl jed na krysy a skončil na psychiatrii. Mohl tak zachránit jeden lidský život a ovlivnit mnoho osudů dalších lidí. To by pak byla skutečná a opravdová pomoc svému kamarádovi,“ uvedl otec dívky.