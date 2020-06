Pobodal milence své přítelkyně, dostal 12,5 roku

„Ten den poslal své přítelkyni opakovaně zprávy, že poškozeného zabije. Téhož dne odpoledne jej napadl při vystupování z výtahu, zatlačil jej do kabiny a nožem jej opakovaně bodal do krku a do zad. Ke smrti nedošlo jen proto, že poškozený nakonec utekl z výtahu a byla mu poskytnuta urgentní pomoc,“ popsal státní zástupce.

Uściński si před senátem v čele s Jaroslavou Bartošovou sypal popel na hlavu. „Došlo mi, že jsem se zachoval jako hlupák a udělal jsem strašnou chybu. Jak jsem ho uviděl, ovládly mě emoce, naběhl jsem do něj, došlo k pěstní potyčce, on mě pak chytil do kravaty, já sáhl po noži a několikrát jsem se po něm ohnal. Výtah pak zastavil, on vyběhl a já jsem v jeho očích uviděl strach a ještě něco. Nevím, co to bylo, ale už jsem ho pak nechal. Sešel jsem před dům a zavolal jsem policii,“ řekl u soudu Uściński.