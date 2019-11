Pletl si Vyškov se závodní dráhou, podmínka se mu zdála přísná

K nehodě došlo loni 12. dubna krátce po desáté hodině večer. Při srážce utrpěli těžké zranění dva spolujezdci z renaultu, řidič mercedesu vyvázl s lehkým poraněním. Kotase potrestal Okresní soud ve Vyškově trestem dvou let podmíněně odloženým na 2,5 roku a zákazem řízení na pět let. K tomu měl zaplatit několik set tisíc korun na odškodném. Takové potrestání se ale Kotasovi zdálo příliš přísné a podal odvolání k brněnskému krajskému soudu.

Senát odvolacího soudu v čele s Josefem Teplým odvolání částečně přisvědčil, ale jen co se odškodného týče. Teplý upozornil, že zranění z nehody by se měli svých nároků domáhat u civilního soudu, zhodnocení jejich požadavků by bylo totiž dalece nad rámec dokazování u trestního senátu.