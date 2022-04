Plachetnice na Máchově jezeře se naklonila, posádka vyskákala do vody

„Volali nám nezávisle na sobě dva oznamovatelé, že vidí plachetnici, která se naklonila o 45 stupňů a vniká do ní voda," popsala mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Klímová.

Posádce lodi, která vyskákala do vody, pomohli na břeh zdravotničtí záchranáři, kteří na místo dorazili jako první.

„Se správcem mariny a jeho lodí pomohli naši lidé vytáhnout posádku z vody. Potom je převezli na břeh, kde byly připravené naše vozy, kde jsme jim poskytli tepelný komfort. Lékař je vyšetřil a poté je propustil do domácí léčby, neshledal, že by bylo třeba je transportovat do nemocnice. Šlo o tři dospělé a jednoho nezletilého,“ doplnil k zásahu mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.