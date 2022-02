Pětisetkoňový supersporťák sešrotoval o strom. Něco mě kouslo, hájil se u soudu

Podle Haidelmayera to měla být jen krátká seznamovací jízda. „Byl jsem na tu superkáru zvědavý, tak jsme se s Radkem domluvili, že mě sveze. Po nástupu jsem se chtěl připoutat. Radek mi ale řekl, ať to nechám být, že systém bezpečnostních pásů je složitý. Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry. Jen jsem se nadechl s tím, že buď to přijde, nebo ne. A přišlo,“ popisoval svědek okamžiky před samotnou nehodou.