Pervitin za pět milionů. Soud potvrdil gangu tresty za výrobu drogy

Vrchní soud v Olomouci potvrdil v pondělí pětici mužů tresty od osmi do 15 let za výrobu a prodej pervitinu. Nejvyšší trest ve výši 13 let dostal šéf skupiny Lukáš Janecký (41), který musí zároveň zaplatit peněžitý trest 1,5 milionu korun. Verdikt odvolacího soudu je pravomocný.