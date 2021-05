Pátrání po chřestýšovi v Jenštejně skončilo u plotu. Dívku nic neuštklo, uzavřela policie

Záchranáři a policisté vyjeli kvůli uštknutí hadem do Jenštejna na Nový rok. Dívka byla se zraněním převezena do nemocnice na JIP, následně byla přeložena na běžné oddělení. Další dny se v obci rozjelo pátrání po hadovi, kterým měl být podle prvních informací chřestýš.

Podle tehdejších informací nedostala dívka žádné sérum proti hadímu jedu a už tehdy se spekulovalo, že o hadí uštknutí vůbec nešlo. „Sérum proti jedu v případě, že není jasné, jaký to mohl být had nebo alespoň rod hada, se obvykle nedává. Celé se mi to jeví prazvláštní, já i mnozí moji kolegové se přikláníme k tomu, že tam žádný had nebyl,“ řekl v lednu herpetolog Antonín Hnízdil.