Padák při tandemu selhal, plachta letící z nebe vyděsila řidiče

„Strachy se mi zrychlil tep. Hned mi došlo, že je to průšvih. Už jsem se připravoval na nejhorší a v hlavě si rychle oprašoval základy první pomoci,“ vzpomínal řidič na drama.

„Tak divně ve vzduchu plápolal a šel rychle k zemi. Do poslední chvíle nebylo zřejmé, jestli na něm někdo je. Byl jsem přesvědčený o tom, že se parašutista dostal do problémů a na zemi se rozmázne. Chvilku jsem padák ztratil z dohledu, ale pak jsem dojel k místu, kde ležel na silnici. Hned jsem tam zastavil a šel ho zkontrolovat,“ popisoval další sled událostí.

Podle ní je ale povinností provozovatele seskoků, aby událost ohlásil Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Na to má tři dny.

„Pokud se ale při něm nic nestane, tak případ pouze zaevidujeme do mezinárodní databáze leteckých událostí a žádné další šetření neprovádíme. Co se stalo a co bylo důvodem odhozu padáku, je zpravidla popsáno v povinném hlášení od provozovatele seskoků,“ pokračoval Bejdák.