Pachové stopy jsou nespolehlivé, tvrdil advokát. Soud obnovu procesu v případě vraždy zamítl

Šimonův obhájce Robert Cholenský naopak označil metodu pachové identifikace za nespolehlivou. „Držet mantru, že policejní pes se nikdy nemýlí, je trochu smutné ve světle toho, kdy si ministerstvo vnitra už před lety objednalo u znaleckého ústavu České zemědělské univerzity prověření této metody. Bylo zjištěno, že je vysoce nespolehlivá. Mělo by dojít k sebereflexi k již projednaným případům,“ tvrdí obhájce.

„Když si psovod, co vede psa k pachovým stopám, tyto konzervy postaví sám, sám ví, kterou konzervu má pes najít, tak to hovoří za vše. Znalecký posudek univerzity říká, že když psovod neví, ve které konzervě je pachová stopa, kterou má pes najít, tak se pes patnáctkrát ze čtyřiceti případů spletl. Naopak, když to psovod věděl, pes se téměř vždy trefil,“ dodal.