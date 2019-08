Otec znásilňoval svou tříletou dceru a její kamarádky, odsedí si šest let

Lidé kolem něj neměli o jeho nemoci ponětí, a to včetně rodičů dvou malých kamarádek jeho dcery, které jeho a dcerku navštěvovaly. „O tom, co se skutečně dělo uvnitř domu, neměli rodiče tušení,“ sdělil Malůš na adresu rodičů dívek narozených v letech 2007 a 2009. Pohlavního zneužívání se měl na dceři narozené v roce 2009 dopouštět v letech 2012 až 2014, u dalších dvou dívek pak v letech 2013 až 2017.

Mrzí mne to, lituji toho, spáchal jsem to pod vlivem těžké nemoci.

„Mrzí mne to, lituji toho, spáchal jsem to pod vlivem těžké nemoci,“ řekl obžalovaný. Soudkyně na jeho slova reagovala: „Netrpí žádnou závažnou chorobou, která by ho měla omlouvat. Je duševně zdravý. Od začátku svého jednání si musel být vědom, čeho se dopouští. Že to není normální. Není osobou nepříčetnou,“ řekla Šperlichová.