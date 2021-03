Otčíma střelil jateční pistolí a pořezal mu zápěstí. Soud mladíkovi potvrdil 13,5 roku

„Předpokládám, že pan obžalovaný při svojí inteligenci po nás nechce, abychom mu věřili, že omylem došlo k výstřelu, omylem došlo k pořezání poškozeného a omylem použil paralyzér,“ konstatoval předseda odvolacího soudu Michal Hodoušek a podotkl, že ústecký soud správně kvalifikoval čin jako pokus o vraždu. Hodoušek dodal, že třináct a půl roku je trest zcela odpovídající.

V odvolání se mladík snažil soud přesvědčit, že nešlo o vraždu, ale spíš o těžké ublížení na zdraví.

Havlíček vystřelil na svého otčíma v roce 2019 na Štědrý den po poledni v ústecké čtvrti Mojžíř. Přišel za ním do garáže, kam si šel muž zakouřit a dát pivo. Po krátké hádce ho prý napadlo, že otce vystraší, tak vzal do ruky jateční pistoli ráže 9 mm. Tou podle svých slov chtěl vystřelit jen před otčíma. Trefil ho ale do levého spánku.

Poté ho nožem řezal přes obě zápěstí a křičel na něj: „To máš za to, ty hajzle, to je všechno kvůli mámě. Jestli to nevíš, máma umírá,“ s tím, že na tom má poškozený svůj podíl. Na záda otčímovi nakonec přiložil ještě paralyzér. Muže pak v garáži zamkl a odešel.

„Kdybych ho chtěl zabít, tak ne na Vánoce”

Poškozený se snažil dovolat pomoci křikem a boucháním, které zaslechly dvě kolemjdoucí ženy, ty zavolaly policii. Zraněný muž strávil následujících osm dní v nemocnici, podle lékařů měl obrovské štěstí jak při zranění hlavy, tak i u pořezaných zápěstí.

„Opravdu lituji toho, co se stalo. I když mi to nikdo nebude věřit, zabít jsem ho nechtěl,“ prohlásil v úterý u soudu mladík. O poškozeném, který byl jeho otčímem od Havlíčkových tří let, uvedl, že spolu měli pěkný vztah, dokud se nezačal chovat tak, jak se choval. Podle Havlíčka pil, nic nedělal, neprováděl ani osobní hygienu, a nemocná matka přitom umírala.

„Jeho chování už překračovalo všechny normy, chtěl jsem ho jen vystrašit. Kdybych ho chtěl zabít, nevyberu si Vánoce,“ řekl Havlíček loni v prosinci u ústeckého soudu.