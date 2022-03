Opilý záchranář cestou do nemocnice klimbal na pacientce, soud ho nepotrestal

„Obžalovaný sám rozvázal pracovní poměr a nastoupil protialkoholní léčení. Lze tak mít za to, že se ze svého pochybení ponaučil,“ vysvětlil samosoudce Jan Kasal. Upozornil ale na to, že jeho rozhodnutí není pravomocné.

Státní zastupitelství přitom požadovalo jako trest za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky pokutu 15 tisíc korun a zákaz práce záchranáře na rok a půl. Podle jeho šéfky Jiřiny Vítovcové požil záchranář během služby alkohol a uvedl se do stavu opilosti, ačkoliv si byl vědom toho, že při výkonu svého povolání může pacientovi způsobit újmu na zdraví, či jej dokonce ohrozit na životě.

„Vzhledem k tomu, že jsem byl v takové skepsi, psychicky a fyzicky vyčerpaný, otevřel jsem si láhev vína a do půlnoci ji postupně vypil,“ uvedl 30letý záchranář do policejního protokolu. Do noční služby na výjezdovou základnu plzeňské krajské záchranné služby v Horažďovicích tehdy nastoupil v sedm večer.