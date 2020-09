Opilý muž na Slovensku zničil čtyři auta a zaparkoval na střeše

Muž pochází z okresu Košice-venkov a řídil auto značky Ford. „Muž nevěnoval řízení vozidla dostatečnou pozornost, narazil pravou přední částí do zaparkovaného vozidla. Po nárazu se převrátil na střechu, přičemž to vůz odhodilo do protisměru, kde narazil do dalších vozidel, “ konstatovala slovenská policie na sociální síti.