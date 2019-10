Opilec dostal dva a půl roku za hození židle po policistovi

Remeš v květnu letošního roku napadl policistu na chodbě záchytky v Kroměříži, kam jej v jeho středně těžké opilosti dovezla hlídka. Při převlékání do nemocničního oděvu vzal do rukou plastovou židli s kovovými nožkami a mrštil s ní ve vzteku za sebe. Nohou židle trefil obličej policisty, který na něj dohlížel. Následně uštědřil policistovi nejméně dvě rány kolem očí. Stalo se tak v době, kdy byl ještě v podmínce kvůli jinému násilnému činu.

„Moc mne mrzí, že se to stalo. Jak jsem měl v Uherském Brodě popité, někdo z řidičů na mne zavolal policajty. Ti mne automaticky dovezli na léčebnu, kde už jsem byl asi desetkrát, moc se mi to nelíbilo. Nadával jsem, řval. Přeskočilo mi v hlavě. Vůbec nic si z toho nepamatuji. Nepamatuji se příliš ani ten převoz,“ přiblížil Remeš, který se před jízdou do kroměřížské záchytky potácel po prostředku silnice v Uherském Brodě.