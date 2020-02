Omlouvám se za zpoždění, řekl obžalovaný soudkyni. Dostal 10 tisíc pokutu

V pondělí proto se senátem Brunclíkovi uložila desetitisícovou pokutu, a to proto, že bez dostatečné omluvy opakovaně neuposlechl příkazu, který mu byl dán podle trestního zákona. Senát mohl Brunclíkovi uložit pořádkovou pokutu až do výše padesáti tisíc. „Minule se nedostavil bez omluvy vůbec, dnes se značným zpožděním. Pokutu udělujeme nejen za to, jak se zachoval, ale i kvůli výchovnému charakteru, který má mít vliv na další obžalované,“ vysvětlila soudkyně. Brunclík si ponechal lhůtu na případnou stížnost proti udělené pokutě.