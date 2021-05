Obžaloba: Nehoda Limberského bentley byla nahraná

Podle státní zástupkyně Jany Svobodové se jednalo o zinscenovanou nehodu s cílem vylákat od pojišťovny více než 800 tisíc korun. Oba aktéři údajné nehody jsou stíhaní za pojišťovací podvod.

„Po předchozí vzájemné domluvě v úmyslu získat neoprávněně majetkový prospěch předstírali událost, s níž je spojeno právo na plnění ze zákonného pojištění,“ uvedla Svobodová.

Havarované bentley Davida Limberského po nehodě. Foto: Právo

Nehodu popsala ukrajinská řidička policistům tak, že pod železničním mostem vjela mírně do protisměru, kde narazila do levé části protijedoucího vozidla Bentley, které bylo následně odraženo do zdi železničního mostu.

Boční střet nepotvrdili

„Obě vozidla byla na komunikaci umístěna do takového postavení, aby nehoda působila věrohodně. Automobil Bentley byl pravou stranou najetý a opřený o zeď mostu,“ uvedla žalobkyně s tím, že poškození obou vozidel neodpovídalo vzájemnému bočnímu kontaktu pod viaduktem, který měl být příčinou vzniku nehody.

To ve čtvrtek potvrdil i soudní znalec Antonín Váchal. „Rozhodně se vozidla pod mostem nestřetla tak, aby se od sebe odrazila. Průběh nehody tak, jak ho popsali aktéři v úředním záznamu a jak je uveden v podkladech pro pojišťovnu, je nereálný,“ prohlásil Váchal.

David Limberský na archivní fotografii Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Oba obžalovaní před soudem odmítli, že by nehodu nahráli. „Pod most jsem vjel sedmdesátkou. Zaregistroval jsem proti mně světla a snažil se vyhnout, jak to šlo. Pak přišla rána, jak jsem se opřel o zeď. Byl jsem hlavně rád, že se nikomu nic nestalo, a žádné aktivity ve vztahu k pojišťovně jsem nečinil,“ prohlásil cizinec. Podle svých slov měl auto tehdy od Limberského půjčené. „Jsme dobří kamarádi,“ dodal.

Své dřívější tvrzení o bočním střetu ukrajinská řidička před soudem nepotvrdila. „Možná jsme se o sebe jen lízli, ale nesčuchli se. Pán se mi snažil vyhnout a pak jsem slyšela ránu a viděla ho, jak stojí u zdi. Omluvila jsem se, že jsem mu nedala přednost, a zavolala policii,“ vypověděla cizinka s tím, že řidiče neznala. U soudu ale vyšlo najevo, že je životní partnerkou jeho bratrance.

Srbský kamarád Limberského Xhelal Muriqi Foto: Patrik Biskup, Právo

Kolem Limberského vozidla se točí ještě další policejní vyšetřování. Detektivové prověřují okolnosti, za kterých bentley dva měsíce po údajné nehodě změnilo majitele.

V této souvislosti už obvinili ze zneužití pravomoci úředníka dopravního odboru klatovské radnice. Ten měl automobil na žádost Muriqiho přeregistrovat bez potřebných dokladů na firmu z Přerova, která se specializuje na prodej havarovaných vozidel. Společnost poté vozidlo prodala na Slovensko za 43 tisíc eur. Automobil přitom stále ještě patří leasingové společnosti sAutoleasing a Limberský je jeho provozovatel.

Fotbalista tvrdí, že Muriqimu udělil plnou moc k vyřízení pojistné události související s údajnou nehodou. Součástí jejich dohody měl být i prodej vozidla, což ale fotbalista podmínil doplacením leasingu. To se však nestalo.