O muže ve Všerubech zlomili baseballovou pálku. Měl jsem strach, tvrdil obžalovaný soudu

„Po předchozí hádce poškozeného nejprve napadli pěstmi a baseballovou pálkou, kterou o něho zlomili. Poté, co napadený muž zůstal bezvládně ležet na zemi, oba obžalovaní ho kopali do hlavy a dupali po obličeji,“ popsala útok státní zástupkyně Věra Brázdová.

Žárlivec dostal za vraždu partnerky a jejího milence 19 let. Byla to poprava, řekl soud

„S opravářem jsme byli domluveni na částce sedm tisíc, ale pak se do toho vložil Michal D. a říkal, že musíme zaplatit 20 tisíc, jinak už to auto neuvidíme. Začal mi potom vyhrožovat,“ vypovídal Josef Převor.

Tvrdil, že k potyčce došlo poté, co se Michal D. objevil u něho doma ve Všerubech. „Já jsem tam v tu dobu nebyl. Volala mi přítelkyně, že se mě snaží najít a vyhrožuje, že ublíží naší malé dceři. Tak jsem rychle přijel. Měl jsem strach, protože vím, že fetuje a je hrozně agresivní. On mě napadl první, tak jsem se bránil. Nejprve jsem mu dal asi tři rány pěstí a pak ho kopl do hrudníku. Spadl na zem a praštil se do hlavy,“ uvedl obžalovaný muž.