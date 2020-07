Nutili chartisty k emigraci, hrozí jim 10 let

Právu to potvrdila šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová. Podle ní oběma hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby až deset let vězení s tím, že čin měli spáchat na poškozených pro jejich politické přesvědčení.

„Zaslouží si minimálně to, aby skončili před soudem. Byla to doslova šikana. Když rok nemůžete sehnat práci a jste bez příjmu, tak vám nic jiného nezbude než jim nakonec kývnout,“ vzpomínal Vladimír Straka (69), který byl v roce 1982 přinucen odejít do Rakouska a před pěti lety se vrátil zpátky do Čech.