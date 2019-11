Nevydýchal pomalého řidiče, vytáhl ho z auta a zmlátil. Dostal podmínku

Incident se odehrál loni v prosinci u Janovic nad Úhlavou. Předcházela mu situace, kdy starší z řidičů vyjížděl s nákladním vozidlem od čerpací stanice na hlavní silnici a Horňáka údajně ohrozil tak, že musel prudce šlápnout na brzdu, aby zabránil karambolu.

„Obžalovaný poté donutil poškozeného zastavit tak, že jej předjel a začal před ním prudce brzdit, aniž by to vyžadovala dopravní situace. Poté jej za oděv vytáhl z kabiny vozidla a opakovaně udeřil pěstí do obličeje. Tvrdil přitom, že je policista,“ uvedl soudce Jan Kasal. Rozsudek není pravomocný.

V pokračování útoku zabránil Horňákovi spolujezdec napadeného. Bureš tehdy skončil v nemocnici se zlomeným malíčkem a modřinami.

„Chování obžalovaného považuji za vysoce společensky škodlivé a nelze jej tolerovat. Nemůže ho vyvinit ani to, že poškozený mohl spáchat nějaký dopravní přestupek, což v tomto případě nebylo ani prokázáno. Je neomluvitelné, aby řidič bral tímto způsobem spravedlnost do svých rukou,“ upozornil Kasal s tím, že jedinou polehčující okolností pro obžalovaného byla jeho dosavadní trestní bezúhonnost. V kartě řidiče má ale několik záznamů o dopravních přestupcích.

Horňák se u soudu hájil tím, že to byl naopak on, kdo byl fyzicky napaden. Jediné, co podle něj souhlasí v obžalobě, je datum, čas a místo konfliktu.

„Jel jsem se synem na lékařskou pohotovost, protože mu něco spadlo do oka. Řidič náklaďáku nezastavil v křižovatce na stopce, nebýt intenzivního brzdění, tak to do něj napálíme. Ohrozil nás na životě,“ vypovídal cizinec, kterého v minulosti za podobné jednání řešila přestupková komise a v mateřské zemi byl také odsouzen za jízdu bez řidičáku.

BEZ KOMENTÁŘE: Bronislav Horňák u soud (11. září 2019) Video: Patrik Biskup, Právo

Naštvalo ho také to, že se mu v autě při prudkém brždění pobily starožitné věci, které převážel v kufru. „Chtěl jsem toho řidiče zastavit s tím, že zavolám policii za to, že mě ohrozil. Tak jsem ho předjel, pozvolna zpomalil a nakonec bezpečně zastavil, přičemž on zastavil za mnou. Vystoupil jsem z vozu a šel si to s ním vyříkat,“ pokračoval Horňák.

Podle jeho verze řidič náklaďáku už byl venku z kabiny. „Šel směrem ke mně. Měl vyloženě boxerský postoj. Stihl jsem mu jen říci, jak to jezdí, a schytal jsem první ránu do obličeje. Do útoku se zapojil i jeho spolujezdec, povalil mě na zem, jeden na mě klečel a druhý mě kopal do žeber. Schytal jsem možná patnáct ran,“ popisoval obžalovaný údajný útok poškozeného.

Pak ho prý napadlo, že by se mohl vydávat za policistu. „Zařval jsem: Hoši, jste v p…i, jsem policajt. Nato okamžitě přestali, nasedli do auta a snažili se na mě ještě najíždět,“ dodal Horňák a poukázal na modřiny a oděrky, které mu měla posádka náklaďáku způsobit.