Nevím, proč jsem nezastavil, říká muž souzený za smrt dvou lidí na přechodu

Ze čtyř sražených žen dvě zemřely na místě a další dvě utrpěly těžká zranění. Podle znaleckého posudku byl Macháček v době, kdy padala oranžová, více než 100 metrů před přechodem a do nárazu zbývalo přes osm vteřin.

Macháček se hned ze začátku výpovědi omluvil. „Předem bych chtěl říct, že mě hrozně mrzí, co se stalo. Chtěl bych se omluvit všem poškozeným. Je to věc, kterou slovy nelze nijak vyjádřit,“ uvedl muž.

Dále popsal svůj den před nehodou. Jel prý uctít památku na rodinný hrob a když se vracel do Prahy, měl najeto asi 360 kilometrů. „Cítil jsem se unavený, chtěl jsem zastavit na benzínové stanici. Jel jsem opatrně, protože to místo kolem zastávky znám, vím, že je to tam frekventované,“ pokračoval Macháček.