Nevěrnou partnerku zastřelil i s milencem, soud mu snížil trest

Kumbera, který se k činu přiznal, si podal odvolání pouze proti výši trestu. Devatenáct let za mřížemi je podle něj nepřiměřeně přísným trestem. Podle své obhájkyně by považoval za přiměřený o tři roky kratší trest.

„Od počátku doznával svou vinu, doznával ji po celou dobu řízení. Čin sám oznámil, upřímně ho litoval, před spácháním vedl řádný život,“ vyjmenovávala Kumberova obhájkyně Jitka Fišerová důvody, proč by měl soud trest snížit.

„Jel jsem nakoupit a všiml jsem si auta poškozeného a v něm zahlédl Martinu. Nebyl jsem si jist, jestli je to ona, tak jsem jel za nimi přesvědčit se. Když jsem za nimi dojel, začala hádka,“ uvedl u hlavního líčení muž.

„Martina ječela, co tam dělám, ať vypadnu. Říkala, že si může dělat, co chce, že si chce užívat. Pak křičela, že jsem v posteli stál za hovno. To jsem neustál,“ dodal Kumbera.