Nestydím se, vzkázal mladík, který chtěl krýt vraha dívky. Dostal podmínku

Soud rozhodl trestním příkazem, tedy od stolu, aniž by obžalobu veřejně projednal. Nyní běží osmidenní lhůta, během které mohou jak odsouzený mladík, tak státní zástupce podat proti trestnímu příkazu odpor a soud bude muset nařídit hlavní líčení.

Minulý čtvrtek, kdy soud do vězení Miarka poslal, napsal Daniel Š. na svůj facebookový profil: No Shame (Nestydím se). Oba mladíky pojí velké přátelství. Poslední víkend loňského května se spolu sešli a popíjeli alkohol.

„Dan mi řekl, že zavraždí Terezu. Jak to chce provést, mi neřekl. Já na to reagoval, že je to kravina, že tím ublíží sobě a lidem okolo. Řekl jsme mu, aby to nechal být,“ vypovídal po obvinění Daniel Š.

Tereza milovala zvířata… Foto: Simona Nálepková - Simona Photo Praha

Tři dny na to mu přišla od Miarka zpráva na mobil: „Hotovo Dane. Je mrtvá“. Sám mladík přiznal, že věděl hned, o koho se jedná. Místo telefonátu na tísňovou linku, nebo policii, odepsal: „Chceš alibi?“. Později to policistům vysvětlil, že nechtěl Miarka udat, protože je jeho kamarád. „Nechtěl jsem, aby ho dostali. Chtěl jsem mu pomoct,“ uvedl doslova do policejního protokolu.

Chtěli smazat zprávy

Ze čtení komunikace obou mladíků bezprostředně po činu mrazí v zádech. „Je ti jasný, že tohle někdo může číst. Musíme udělat nějaký kód. Vole, tohle není prdel. Měli bychom ty zprávy smazat, ať je nenajdou,“ psal Daniel Š. vrahovi.

Od něj se dozvěděl, že je schovaný, ale má v úmyslu se nechat chytit policií. „Nechal jsem tam důkazy. Stejně stihla napsat, že jsem u ní,“ odpověděl Miarko.

„Nechají tě shnít v base. Můžeš to popřít, no tak, Dane. Copak chceš celý zbytek života žít v base? Můžeš utéct do zahraničí, seš dospělej. Můžeš to zahrát na duševní poruchu,“ reagoval Daniel Š.

Zastání v ostré diskusi na sociální síti našel u svého otce. „Můj syn je sice pako a udělal pitomou chybu jen díky telefonu, ale není to žádný zločinec. Více méně bych to nazval mladickou nerozvážností nebo blbostí. Je mi upřímně líto, co se stalo. Soucítím s rodinou Terezky, ale bohužel už to nikdo nevrátí. Kdyby tomu mohl můj syn opravdu zabránit, tak by to udělal,“ reagoval muž na Facebooku.

Miarko zabil Terezu v den jejích osmnáctých narozenin v místě jejího bydliště ve Zdemyslicích na Plzeňsku. Počkal si na ni a pak ji ubodal. Miloval ji a neunesl, že s ním nechtěla chodit.