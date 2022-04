Nepřipoutaný řidič fabie dostal smyk, po střetu s BMW narazil do kamenictví a zemřel

„Řidič fabie jel směrem od Nemanic do centra a pravděpodobně nezvládl na mokré komunikaci vozidlo, dostal smyk a přejel do protisměru. Tam jel řidič BMW a ten narazil do boku Škody Fabie. Obě vozidla se ocitla částečně mimo komunikaci na chodníku a fabia zdemolovala bránu kamenictví,“ popsal nehodu Matzner.