Není vůbec jasné, že „Mára“ z odposlechů jsem já, tvrdil u výslechu exposlanec Šnajdr

„Kategoricky vylučuji jakékoliv své angažmá v této zakázce,“ uvedl během výslechu a odmítl také to, že by mu bylo v souvislosti se zakázkou přislíbeno nějaké plnění. Na dotazy, zda někdy vyvíjel nějakou činnost související s Bulovkou či jí zadávanými veřejnými zakázkami, opakovaně odpovídal: „Nejsem si toho vědom.“

Exposlanec také odmítl to, že by měl Vrbovské nebo Nushiové předat jakýkoliv úplatek, jak nadhazují kriminalisté v usnesení o obvinění. Vrbovská podle policejních odposlechů z 19. července 2017 měla Nushiové říci, že jí „Mára visí ještě nějaké prachy, takže minimálně 50 tisíc může Nushiové slíbit“, z čehož kriminalisté vyvozují, že Vrbovská počítala s jejich obdržením.

„Jediné, co mě napadá, pokud paní doktorka Vrbovská hovoří o dluhu, ale nejsem si jistý, zda to časově je, nebo není, je skutečnost, že po jejím odstoupení od budoucí kupní smlouvy na rozestavěný byt jsem jí dlužil vrácení zaplacené zálohy,“ vypověděl Šnajdr. „To je jediný závazek, který si vůči paní Vrbovské vybavuji,“ doplnil.

Během svého výslechu Šnajdr rozporoval také záznamy odposlechů. „Zásadně nemohu komentovat to, co říká někdo jiný, a to ani v jakých souvislostech na útržkovitost těchto vět, a to dokonce i tak, zda uvedeným křestním jménem se myslí má osoba,“ nadnesl Šnajdr s tím, že vždy o něm mluví třetí osoby, a to v jeho nepřítomnosti.