Nemocný mladík si objednal prudké jedy, podle žalobce jde o terorismus

Ze znaleckého posudku z oboru psychiatrie vyplývá, že muž trpí paranoidní schizofrenií. To potvrdila Právu i matka obžalovaného. „Schizofrenií trpí už mnoho let. Bere na ni léky.“ Podle obžaloby si muž na přelomu let 2017 a 2018 objednal ve dvou případech na běžně nedostupné části internetu, takzvaném darknetu, prudké jedy dimethylrtuť a abrin. Mladík ale nesouhlasí s tím, že by byl terorista. Tvrdí, že s pomocí jedů chtěl spáchat sebevraždu.