Nemám čas, odbyla řidička strážníka a najela do něj. Vyvázla s podmínkou

K incidentu došlo loni v červenci ve Znojmě na náměstí Svobody. Strážník chtěl se ženou vyřešit dopravní přestupek, ta to ale odmítla s tím, že spěchá. „Přestože byla strážníkem výslovně upozorněna na to, že do něj při couvání z parkovacího místa narazila levým zpětným zrcátkem vozidla, při couvání do něj narazila znovu, strážník od jedoucího vozidla uskočil a obžalovaná s vozidlem dokončila couvání a odjela,“ stálo v obžalobě.

„Klientku to mrzí, celá záležitost je politováníhodná. Ovšem pokud by poškozený svou činnost nechápal jen jako ukládání pokut, tak by se neschovával a mohl celou věc vyřídit hned domluvou s tím, že by řekl, že se na místě nesmí parkovat, a nečekal by, až klientka opravdu zaparkuje,“ hájil ženu její advokát s tím, že řidička byla dva týdny po porodu a spěchala domů.