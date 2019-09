Nejvyšší soud potvrdil 28 let za utopení v jímce

Unesl svědka a nechal ho pomalu umírat v žumpě, za vraždu dostal 28 let Video

Krimi

Krajský soud v Plzni poslal ve středu na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka (47), který podle obžaloby zavraždil 22letého mladíka. Loni jej vhodil do více než...