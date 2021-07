Nejsme v USA, řekl klatovský soud a ztrestal výprask výtržníka

Upozornil na to, že za situace, kdy poškozený pouze rozbíjel retardér a nikoho nenapadal, nemůže obstát obhajoba obžalovaných, že šlo o nutnou obranu.

„Obvinění po předchozí rozepři vyvolané pokusem poškozeného odstranit z komunikace retardér jej opakovaně udeřili pěstí do obličeje a poté, co upadl na zem, na něj Josef Kvěch naklekl a Miloslav Puchta ho nejméně dvakrát kopl do žeber,“ popsala státní zástupkyně Marcela Šímová.