Nejsem zločinec, ani ti lyžaři, říká majitel Vaňkova kopce, kde se stále lyžuje

Jste asi jediný lyžařský areál na severu Moravy, který má každý den otevřeno. A to přesto, že zde policie zasahuje každý den, předvádí vás na služebnu a dostáváte pokuty. Stojí vám to za to?

Víte, v tuhle chvíli se celá věc už vyvinula tak, že vyhlášení nouzového stavu je protiústavní, jasně to deklarují i právníci, takže se jen bráníme proti tomu, že se tady pošlapávají lidská práva a veškerý rozum a lidství šly stranou. O tom, že jsem v právu já, jsem zcela přesvědčen.

Zatímco se spolu bavíme, kolem nás procházejí policisté s páskou a jdou opět zajišťovat vlek. To samé dělají v podstatě každý den, je to tak?

Ano, a je to smutné. Oni to skutečně dělají každý den a říkají, že jen dělají svou práci. Ale i policisté jsou přece lidé a nemůžou dělat nic, co je proti jejich svědomí.

Takže pro policisty, kteří respektují pokyny nadřízených, nemáte pochopení?

Pan vicepremiér řekl jednu zajímavou větu: Já tomu rozumím, ale nechápu to. Takže odpovím v podobném duchu. Nemám pro ně pochopení, ale rozumím jim. Ať dělají svoji práci, já taky dělám tu svoji.

Provozovatel areálu Vaňkův kopec Martin Kafka Foto: Aleš Honus, Právo

Policie tady za tuto sezonu zasahovala už mnohokrát, dokonce už jste dostal od magistrátu nějaké pokuty. Vlek přesto stále jede, i když je kolem něj policejní páska. Sázíte na to, že více vám udělat nemůžou?

Ale můžou. Můžou mě i zbít. Můžou mě koneckonců i zastřelit.

Ale ne, to přece nemůžou...

Když můžou před celým národem pošlapávat ústavní řád, tak asi už můžou úplně všechno.

Ty zmiňované pokuty jste zatím nezaplatil, je to tak?

My samozřejmě využijeme veškeré možnosti, které nám paragrafy dovolují, abychom našeho práva docílili. Ale víte, my se pořád bavíme o policii, pokutách a lyžařích, ale měli bychom se spíše bavit o příčinách tohoto stavu. Měli bychom se ptát na to, zda policie a tajné služby pátrají po tom zločinci, který ten virus vypustil do světa, a ovlivnil tak život každého jedince na této planetě. To je skutečný zločinec. Zločinec nejsem ani já, ani hospodští, ani ti lyžaři.

Jste si vědom toho, že díky svému postoji jste nejspíš ztratil nárok na státní kompenzace?

Ale já kompenzace nechci, já chci pracovat. Chci normálně pracovat a žít, to snad není těžké pochopit.

Jak na tom teď jste ekonomicky?

Podívejte, ve světle toho, co jsem vám řekl, to nechci komentovat. Vždyť to šíření strachu, beznaděje a trýzně má více devastační účinky než samotný virus. Každá tiskovka, každý článek, každé prohlášení začíná tím, jak je to špatné, jak čísla rostou a podobně. Říká vám něco placebo efekt a nocebo efekt? Asi ano, takže vám na to opravdu neodpovím, protože čím více do toho budeme zabředávat, tím to bude horší. Ale zatím ještě žijeme a dýcháme.

Provozovatel areálu Vaňkův kopec Foto: Aleš Honus, Právo

Postoj provozovatele areálu Vaňkův kopec, který už několik týdnů bojuje s vládními opatřeními a každý den spouští vlek i přesto, že je opakovaně vyslýchán policí a pokutován úřady, je zástupcům jiných oslovených areálů sympatický.

„Fandíme mu, ale podobnou cestou nepůjdeme. Jsme v trošku jiné pozici než on,“ říkají někteří.

Například vedoucí jednoho z největších lyžařských areálů na Bílé v Beskydech Jaroslav Vrzgula tvrdí, že podobný „odboj“ si nemůže dovolit, protože majitelem areálu je lyžařský spolek. „Já mu fandím a možná, kdybych i já byl majitelem takového menšího areálu, tak bych se možná vydal touto cestou. Jsem ale v jiné pozici, nemůžu si dovolit spustit vleky a tím pádem přijít o avizované kompenzace,“ řekl Vrzgula s tím, že by se pak musel zodpovídat valné hromadě a tento postup by mohl být shledán jako porušování povinností při správě cizího majetku.

Také majitel lyžařského areálu Kopřivná v Jeseníkách Karel Ležatka postoj provozovatele Vaňkova kopce naprosto chápe. „Jsme spolu v kontaktu, jako právník jsem mu to nedoporučil, ale plně mu rozumím. Nemůže si dovolit ztráty subvencovat miliony korun z jiného podnikání jako já,“ řekl Ležatka, který podobnou cestou občanského odporu podle svých slov nepůjde.

Areál na Kopřivné je podle něj aktuálně v provizorním provozu, sice nejezdí vlek, ale lyžaře nahoru tahá rolba na lanech, což není zakázáno. „Krvácí mi z toho srdce, protože jako idiot ničím drahou techniku a vozím lyžaře nahoru za rolbou, přitom vedle stojí moderní špičková lanovka, u které ještě běží záruční doba, a ta lanovka stojí,“ řekl Ležatka.