Nehoda nákladních aut uzavřela D1 v Praze

Nehoda se stala na 2. kilometru před jednou hodinou odpoledne ve směru do Prahy na úrovni Chodova.

„Zraněný, zhruba 50letý muž utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, pánve, hrudníku a bylo nutné jej uvést do umělého spánku, následně poletí do nemocnice do Vinohrad,” doplnila mluvčí záchranářů Jana Poštová.