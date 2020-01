Nehoda na Domažlicku: Mladá žena zemřela na místě

Mladá žena zemřela v úterý večer při dopravní nehodě osobního a nákladního auta u Staňkova na Domažlicku na hlavním tahu z Plzně do Domažlic a k hraničnímu přechodu Folmava. Další člověk utrpěl vážná zranění. Uvedly to mluvčí policie Veronika Hokrová a mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Silnice byla v místě nehody uzavřena do doby, než policie ukončí vyšetřování.