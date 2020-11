Nechal se od spolužáků svázat s pytlem na hlavě. Pak je udal

„Celé to bylo divadýlko, kterého se údajný poškozený zúčastnil dobrovolně. Oběť násilí ze sebe udělal, až když mu hrozilo, že by z toho mohl mít polízanici,“ řekla soudkyně Michaela Řezníčková. Smetla tak ze stolu návrh státní zástupkyně na uložení trestu v podobě výchovného opatření.

Vše se odehrálo ve třídě během velké přestávky. Spolužáci hocha přivázali k židli, nasadili mu na hlavu pytlík od cviček a odešli na hodinu do jiné učebny. Chlapec, kterého později ve třídě objevila jedna z učitelek, tvrdil, že byl napaden a nemohl se bránit. Vedení školy vše ohlásilo policii.

„Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že k žádnému násilí nedošlo. Řada dalších dětí ze třídy vypověděla, že šlo o legraci. Kluci vymýšleli, že někoho svážou, a ten dotyčný se sám dobrovolně přihlásil. Všichni z toho měli srandu,“ uvedla dále Řezníčková.

Klíčová nahrávka

Podle ní byla klíčovým důkazem nahrávka, kterou na mobilní telefon pořídil jeden ze svědků. „Na ní je zjevné, že hoch nijak netrpěl. Naopak. Dělal opičky do objektivu, vtipkoval a chlámal se smíchy. Prostě největší sranda,“ pokračovala soudkyně.

I jeho nejlepší kamarádi prohlásili, že by je v životě nenapadlo, že přitom nějak trpí. „Smál se celou dobu. Kluci, co ho svázali, ještě mu nosili svačinu a krmili ho rohlíkem. Byla to prostě bžunda,“ popsali situaci.

Všichni čtyři podezřelí od začátku tvrdili, že jim to celé přijde nespravedlivé. Poukazovali na to, že dotyčný chtěl být svázán a sám je o to požádal. Než odešli na hodinu fyziky do druhé učebny, chtěli ho pustit. On jim ale řekl, ať ho tam nechají, že se mu na vyučování nechce.

„Když pak přišel pozdě na hodinu a učitelka, co ho našla, začala situaci hrotit, zřejmě si uvědomil, že něco udělal špatně a mohl by být za to potrestán. Patrně dostal strach z reakce přísných rodičů, tak ze sebe udělal oběť a začal vykládat, že mu to spolužáci provedli proti jeho vůli a přes jeho odpor. Učitelé mu věřili, protože byl z hlediska učiva lepší žák než ti podezřelí,“ doplnila Řezníčková.

Do případu podle soudkyně vůbec nemusela být vtažena policie, pokud by vedení školy celou věc řádně prošetřilo. „Ti čtyři chudáci byli taháni po soudech dva roky, abychom ve výsledku řekli, že měli pravdu, když tvrdili, že to na ně ten dotyčný víceméně ušil. Kdyby se to vyřešilo rovnou ve škole, tak z toho nemusel být tenhle monstrproces,“ podotkla soudkyně.

Zástupce ředitele školy, který celou záležitost s žáky v prvopočátku řešil, neměl dojem, že by tam došlo k nějakému násilí. „Při výslechu nám řekl, že to sám vnímal spíš jako hloupost. Chtěl dát všem poznámky a tím celou záležitost spláchnout. Jiného názoru byl ale ředitel, který šel rovnou na policii místo toho, aby vůbec zjistil, jak se to seběhlo,“ upozornila Řezníčková.

Soud se také pozastavil nad znaleckým posudkem psycholožky, podle které bylo tvrzení hocha o násilí spolužáků věrohodné. „Vůbec nevzala v úvahu, jak v průběhu trestního řízení vypovídal. Nebyl vůbec schopen popsat, co se přesně ve třídě dělo. Jak ho měli držet a vléct k žili, kde kdo stál a podobně. Stále jen dokolečka opakoval, že si podrobnosti nepamatuje a že trvá na tom, že to bylo násilím a že to nechtěl,“ konstatovala Řezníčková.

Neuměl vysvětlit, proč se směje

Upozornila také na to, že chlapec nedokázal vysvětlit, proč se na nahrávce z mobilního telefonu směje.