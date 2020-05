Nakladatelství čelí trestnímu oznámení kvůli kalendáři s nacisty

Policisté podle tehdejšího vyjádření mluvčího Jana Daňka neprokázali, „že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti". Mluvčí dodal, že obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů nebo osob v českém právu zakotven není.

Také šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích tehdy uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci. "Každá osobnost má nějaký význam v historii. Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv," řekl serveru iROZHLAS.cz. Jeden ze zástupců společnosti pak serveru Lidovky.cz sdělil, že jsou tyto propagační předměty nejprodávanější z celého sortimentu nakladatelství.