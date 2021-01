Nakažený koronavirem na Tachovsku napadl důchodce. Dostal podmínku

„Násilím vstoupil do uzamčeného rodinného domu poté, co rozbil skleněnou výplň vchodových dveří a odemkl si klíčem v zámku zevnitř. Poškozeného několikrát udeřil a vyhrožoval, že ho zabije. Tohoto jednání se dopustil v době, kdy mu hygienici nařídili izolaci z důvodu onemocnění covidem-19,“ uvedl žalobce Ondřej Wendler a zdůraznil, že v době činu si obžalovaný nijak nezakrýval dýchací cesty.

„Koukal jsem se v obýváku na televizi a uslyšel zvonek. Vzápětí jsem zaregistroval řinčení skla. Během několika vteřin byl pan Hála u mě v obýváku. Měl ruce i oblečení od krve. Začal mi nadávat do čů… a křičel, abych mu ukázal telefon,“ vypovídal před soudem Jiří J.

Pak prý ho Hála začal mlátit pěstmi do hrudníku a obličeje. „Když jsem se ho zeptal, jestli mě chce zabít, tak úplně zkoprněl. Toho jsem využil. Proklouzl jsem kolem něho ven z baráku. Ve spodním prádle a v ponožkách jsem běžel směrem k lesu,“ pokračoval důchodce.

Útočník ho dojel autem. „Seděl jsem na bobku schovaný za kontejnerem a on na mě volal, abych vylezl, že mě stejně dostane. Zůstal jsem na místě, po asi třech minutách Hála nasedl do auta a odjel,“ popsal poškozený.

S útočníkem se podle svých slov znal. „Chodil za mojí dcerou Lenkou. Nelíbilo se mi to, protože byl ženatý a měl rodinu. Tak jsem poslal esemesku jeho manželce, aby to věděla. On mi pak vzkázal, že mám chcípnout,“ uzavřel Jiří J.