Nacpal jsem jí nůž do krku. Za vraždu spolužačky Terezy dostal mladík 18 let

Po vraždě napsal na sociální sítě: „Nacpal jsem jí nůž do krku. Doufám, že ji to bolelo. Když ji nemůžu mít já, tak ji nebude mít nikdo.“

Podle svých slov byl do dívky zamilovaný. „Myslel jsem na ni každý den. Byli jsme přátelé a trávili spolu hodně času. Doufal jsem v něco víc než jen kamarádství. Ona vztah nechtěla, odmítla mě a přestala se mnou komunikovat. Nesnesl jsem pomyšlení, že by měla někoho jiného,“ dodal.

Když v kritický den vstoupil k Tereze do domu, byla právě na záchodě. „Jakmile vyšla ven, začala na mě křičet, ať jdu pryč. Jen jsem stál a mlčel. Když se otočila, chytil jsem ji za krk do kravaty, strhl na zem a ubodal. Z šoku jsem utekl z domu. Napsal jsem rodičům a dalším kamarádům, co jsem udělal,“ uvedl obžalovaný s tím, že asi po půlhodině přijela jeho matka a odvezla ho zpátky na místo činu. Podle znalců obžalovaný mladík dobře věděl, co dělá, a byl si vědom protiprávnosti svého jednání.