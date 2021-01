Na Tachovsku se vytvořily kolony na dálnici D5 kvůli srážce tří kamionů

„Někteří řidiči nákladních automobilů vjíždějí do levého jízdního pruhu a dochází k jeho zablokování, apelujeme proto tyto řidiče, aby nevjížděli do levého pruhu a používali jen pravý, případně odstavný pruh, byli trpěliví, dbali zvýšené opatrnosti, pokynu policistů a řídili se dopravním značením," uvedla Jiroušková.

Další nehoda, která si vyžádala dva zraněné lidi, se stala na silnici mezi obcemi Šťáhlavy a Starý Plzenec, informovali záchranáři. „Z místa transportujeme dva zraněné, ženu narozenou v roce 1967 a muže narozeného v roce 1953 se středně těžkými zraněními do Fakultní nemocnice Lochotín," řekl operátor záchranné služby k nehodě u Šťáhlav.

Nehody na dálnici se obešly bez vážnějšího zranění. Řidič první nákladní soupravy nezvládl řízení a narazil do středových svodidel, řízení nezvládl ani další řidič nákladního automobilu, který narazil do přenosného dopravního značení upozorňujícího na předchozí dopravní nehodu.

„Poslední řidič nákladní soupravy nepřizpůsobil rychlost jízdy, soupravu uvedl do smyku, přitom narazil do předjížděného kamionu a poté narazil do nákladní soupravy, která předtím havarovala. Soupravou tak zablokoval jízdní pruhy dálnice," popsala nehody policejní mluvčí.