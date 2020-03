Na Semilsku při střetu dvou aut zemřela žena, sedm zraněných

„Několik desítek minut probíhala resuscitace, bohužel neúspěšná,” uvedl Georgiev. V osobním voze cestoval ještě muž a dítě. „Oba byli při vědomí, reagovali, komunikovali. Transportovali jsme je letecky do Hradce Králové do fakultní nemocnice na traumacentrum,” uvedl Georgiev.

V dodávce utrpěl lehké zranění muž a lehké až středně těžké čtyři lidé ve věku kolem 15 let. Jednoho z nich záchranáři vrtulníkem přepravili do pražského Motola, jednoho sanitou na traumacentrum do Hradce Králové a ostatní rozvezli do nemocnic v Jilemnici a Vrchlabí. Záchranáři měli na místě pět pozemních posádek a dva vrtulníky z Liberce a Hradce Králové.