Při srážce vlaku s náklaďákem se zranilo pět lidí, jedna dívka vážně

„Dva muži byli zraněni lehce a po ošetření byli pozemní cestou převezeni do kolínské nemocnice. Při nehodě byly dále zraněny tři nezletilé dívky, z nichž jedna utrpěla vážná zranění v oblasti hlavy a po ošetření byla transportována do motolské nemocnice v Praze, další utrpěla středně těžká zranění a byla převezena do kolínské nemocnice a třetí dívka utrpěla zranění lehčího charakteru a po ošetření byla rovněž převezena do kolínské nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.