Na Náchodsku zemřel mladý motorkář. Za neděli již třetí

„Řidič motocyklu KTM podle prvotních informací zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a v pravotočivé zatáčce dostal smyk. Svou jízdu zakončil nárazem do stromu,“ uvedla mluvčí policie Lucie Konečná. Policie nařídila pitvu zemřelého.

Další dvě smrtelné nehody motorkářů se staly ve Středočeském kraji. Ve Veleni u Prahy vyjel motorkář do protisměru a narazil do auta a do domu. Byl na místě mrtvý.